V 99 letech zemřel choreograf a tanečník Miroslav Kůra

Zemřel choreograf a tanečník Miroslav Kůra. Bylo mu 99 let. Informovala o tom jeho dcera Jana. Miroslav Kůra v divadle ztvárnil víc než 50 rolí, další desítky inscenací nastudoval jako choreograf. S přestávkami působil Kůra 30 let v Národním divadle v Praze, kde tančil třeba Romea v Romeovi a Julii nebo Prince v Labutím jezeře. V Národním divadlem byl taky několik let šéfem baletu. V roce 1995 získal Miroslav Kůra Cenu Thálie za celoživotní mistrovství.