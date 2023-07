V autobusech, které se srazily u Brna, jeli lidé 25 národností, Češi tam nebyli

V autobusech, které se v pondělí srazily na dálnici D2 u Brna, cestovali lidé 25 národností, nebyli tam žádní Češi. Řidič zájezdového autobusu, jenž srážku nepřežil, byl cizinec s trvalým pobytem v Česku. Zraněných bylo 76 lidí, těžce 14. Dva pacienti byli operování, ostatní jsou stabilizováni nebo propuštěni z nemocnic. Novinářům to řekli zástupci integrovaného záchranného systému. Příčinu srážky vyšetřují policisté, zatím nevyloučili indispozici řidiče, technickou závadu, vysokou rychlost nebo nedodržení bezpečné vzdálenosti. Mluvčí policie Bohumil Malášek ČTK řekl, že mezi cestujícími byl například občan Venezuely,Brazílie, Ukrajiny, Mexika, Saúdské Arábie, Dánska, Nepálu či Maďarska. Pocházeli také například z Bulharska, Austrálie, Nigérie, Ázerbájdžánu, Uzbekistánu, Gruzie či Kostariky. Na místě zasahovalo 26 zdravotnických posádek, pro těžce zraněné letěly vrtulníky, se sanitkami pomáhaly také soukromé zdravotní služby. Hasiči a policisté vnímají pondělní zásah u dopravní nehody za jeden z nejsložitějších za posledních šest let. Práci komplikovalo především to, že v autobusech cestovali lidé několika národností, kteří nemluvili česky. Jejich totožnost pomáhali zjišťovat cizinečtí policisté a objížděli nemocnice. Do rána se to podařilo u většiny zraněných cestujících zjistit.