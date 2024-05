V Bavorsku končí sudetoněmecký sjezd, chválil vztahy s Čechy

V bavorském Augšpurku skončil sudetoněmecký sjezd. Českou vládu na něm zastupoval velvyslanec v Německu Tomáš Kafka. V projevu uvedl, že vztahy Čechů a sudetských Němců se za poslední roky značně rozvinuly a doby, kdy Česko hledělo na sjezdy sudetských Němců s obavami, jsou již minulostí. Sudetským Němcům rovněž vyřídil pozdravy od českého prezidenta Petra Pavla. Nejvyšší politický představitel sudetských Němců Bernd Posselt během třídenního sjezdu opakovaně ocenil pokrok ve vzájemných vztazích a také proevropský postoj Česka, zároveň varoval před nebezpečím návratu nacionalismu. Stejně jako loni a předloni zazněla na sjezdu česká hymna. "Pan prezident je velmi potěšen směrem a dynamikou, se kterou se naše vzájemné vztahy vyvíjejí," řekl Kafka o Pavlově vzkazu. Velvyslanec také zdůraznil, že v česko-německých i česko-sudetoněmeckých vztazích se jednoznačně prosazují prvky partnerství a porozumění, důvěry a spojenectví. Posselt během sjezdu opakovaně kladně hodnotil stav česko-sudetoněmeckých vztahů. Také bavorský premiér Markus Söder hovořil o vztazích s Českem pochvalně. Sudetským Němcům poděkoval za to, že hrají českou hymnu. "Dovedete si to představit třeba před 15 lety? Je to neuvěřitelný signál," řekl.