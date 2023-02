V Benátkách n. J. letos dokončí i díky darům od lidí opravu vzácných varhan

Vzácné barokní varhany v kostele sv. Máří Magdalény v Benátkách nad Jizerou by se po opravě měly znovu rozehrát letos na podzim. S opravou začala místní římskokatolická farnost před dvěma lety. Na investici 1,2 milionu korun významně přispěli firemní i soukromí dárci, na transparentní účet a adopcí píšťal darovali za dva roky přes 700.000 korun, řekl ČTK farář benátecké farnosti Marek Miškovský. "Původně jsme zvažovali, zda udělat jen nejnutnější práce, nebo jít cestou celkové opravy, ale rozhodli jsme se vzít to kompletně a samotného mě překvapilo, že se částku nakonec podařilo získat," řekl Miškovský. S opravou varhan se začalo v roce 2021, v polovině loňského roku si varhanáři do dílny odvezli poslední část píšťal. V plánu je i výměna elektroinstalace. Varhaní skříň nástroje, který je na seznamu movitých památek, pochází z roku 1693. Varhany jsou v benáteckém kostele od roku 1892.