V Berouně uhynul medvěd Matěj, z trojice televizních medvědů zbyl jen Kuba

V Berouně uhynul medvěd Matěj, z původní trojice medvědů známých z populárního večerníčku Méďové tak zbyl jen Kuba. Matějovi bylo 23 let a v posledních dnech mu nebylo dobře. Ošetřovatelka ho našla dnes ráno bez známek života. Nejpravděpodobnější příčinou bylo selhání některého z orgánů, řekla ČTK mluvčí berounské radnice Jitka Soukupová. Už v roce 2016 uhynul nejslabší z medvědích sourozenců Vojta.

"Celkové vyšetření, které by dokázalo určit hlavní příčinu jeho potíží, se mělo uskutečnit právě dnes. V pondělí se Matějův stav mírně zlepšil, prošel se po výběhu, vykoupal v bazénku a okolo jedenácté hodiny ulehl do své ložnice. Bylo to úplně naposledy," dodala mluvčí. Na smutnou zprávu již reagoval režisér Václav Chaloupek, který kdysi medvědí trojici uvedl na televizní obrazovku. "Dnes v noci se vydal na poslední medvědí procházku medvěd Matěj v Berouně. Třináctého ledna mu bylo 23 let a já s ním a jeho bráchy prožil nezapomenutelný necelý rok," napsal Chaloupek na facebooku.