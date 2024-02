V Beskydech žije okolo deseti dospělých rysů plus mláďata a stejný počet vlků

V Beskydech žije okolo deseti dospělých rysů plus mláďata a zhruba stejný počet vlků. Občas se tam vyskytuje i medvěd, který dočasně přijde ze Slovenska. Velké šelmy bude v pátek a v sobotu v horách počítat okolo stovky dobrovolníků z takzvaných vlčích a rysích hlídek. Není ale sníh, a tak spíše než počet šelem jen zjistí, kde se zvířata pohybují. Novinářům to dnes v místě migračního území šelem v Ostravici na Frýdecko-Místecku řekli zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) a Hnutí Duha Šelmy. "Každý jedinec, každá změna znamená docela výrazný pokles v populaci. Největší úmrtnost zvířat je přes zimu," řekl ředitel Regionálního pracoviště Moravskoslezského AOPK František Jaskula. V Beskydech se podle něj pohybují čtyři vlčí smečky. "Vzhledem k velikosti teritorií těch zvířat nemůžeme říct, že jsou to beskydští vlci. Jsou to vlci, kteří přecházejí na slovenskou stranu," řekl Jaskula. Mapování velkých šelem se letos koná počtyřicáté a je podle Jaskuly velmi důležitou studnicí informací pro to, jak se chovat v praxi. Šelmy například často zahynou při překračování rušných silnic na takzvaných migračních koridorech.