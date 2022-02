V Brně má vzniknout hokejová akademie, přispěje na ni město i kraj

V Brně má při hokejové Kometě vzniknout hokejová akademie, do které by město každý rok přispělo 2,5 milionu korun. Novinářům to řekla primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). Až dvěma miliony ročně by podle hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) přispěl kraj. Radní odsouhlasili memorandum mezi Českým svazem ledního hokeje, hokejovou Kometou Group Brno, krajem a městem. Schválit to ještě musí zastupitelé. "Město chce, aby v Brně vyrůstali špičkoví hokejisté," uvedla primátorka. "Po výsledcích na olympiádě to vidíme ještě víc než předtím, že český hokej potřebuje podporu mladých talentů," řekl hejtman Grolich. Poukázal tak na vyřazení českých hokejistů ještě před čtvrtfinálovými boji na olympiádě, což je jeden z nejhorších výsledků poslední doby. Podobné akademie fungují i v jiných městech, podle radního pro sport Jaroslava Suchého (KDU-ČSL) by mohla v Brně začít fungovat letos. Cílem akademie je vytvořit mladým hráčům co nejlepší podmínky pro trénink, který mohou skloubit se studiem a stravou. V Brně už funguje obdobná fotbalová akademie.