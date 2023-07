V Brně, Praze a Paříži vystaví po úmrtí Milana Kundery kondolenční knihy

Lidé mohou ode dneška v Praze, Brně a Paříži vyjádřit soustrast s úmrtím spisovatele Milana Kundery. V těchto třech městech, v nichž Kundera žil, budou vystaveny kondolenční knihy. Brněnský rodák, který později studoval a působil v Praze a skoro polovinu života strávil ve Francii, zemřel v úterý ve svém pařížském bytě. Bylo mu 94 let.

Moravská zemská knihovna v Brně vytvořila ve středu pietní místo v knihovně, která je po Kunderovi pojmenovaná. Lidé tam mohou přijít vyjádřit soustrast. Napsat, co pro ně Kundera znamenal a čím je inspiroval, mohou zájemci také ve Francouzském institutu v pražské Štěpánské ulici. Kondolenční kniha bude později předána brněnské Knihovně Milana Kundery.

Kunderovy texty vyšly v 54 světových jazycích ve více než třech tisícovkách vydání. Jeho jméno opakovaně figurovalo mezi favority na zisk Nobelovy ceny za literaturu a podle literárních vědců je jedním z mála autorů českého původu, kterým se podařilo plně proniknout do světové literatury. I když byl vztah Kundery s jeho vlastí komplikovaný, spisovatel vyjádřil podle jeho manželky Věry přání, aby byl pohřben v rodném Brně. Mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek ČTK ve středu řekl, že pro město Brno by to byla velká čest, přání rodiny je magistrát připraven vyjít vstříc.