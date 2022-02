V Brně začal Olympijský festival, děti si mohou vyzkoušet různé sporty

V brněnském areálu Nové Zbrojovky v pátek před polednem začal Olympijský festival, který má především dětem ukázat různé zimní sporty a dát jim možnost si je vyzkoušet. V brněnském areálu jsou ledové plochy, okruh pro běžkaře, malý skokanský můstek či curlingová dráha. Problémy však může pořadatelům dělat počasí. O víkendu má být v Brně okolo osmi stupňů, příští týden i kolem deseti a nad nulou má být i v noci, takže sníh nebude mít ani šanci umrznout. Na zahájení přišli vedle ministra školství Petra Gazdíka (STAN) a jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) i ambasadoři a bývalí olympionici, tedy krasobruslař Tomáš Verner a brněnská tenistka Lucie Šafářová. "Nikdo mě nemusel ani přemlouvat, abych byl ambasadorem. Český olympijský tým dělá úžasné věci a olympijský festival je vlajková loď. Zvlášť v dnešní době je to heroický výkon, že se festival koná, strach měli asi všichni, že by se nemohl konat. A děti se díky tomu mohou přitáhnout ke sportu," řekl Verner novinářům. Do Brna mají během olympiády zamířit i čeští olympionici, aby se mohli setkat s fanoušky a pobavit se s nimi, v lepším případě i přivézt ukázat medaili.