V brněnské botanické zahradě poprvé vykvetl stoletý kaktus, kvete jen den

V botanické zahradě v Brně letos poprvé vykvetl více než stoletý kaktus, velký exemplář druhu echinokaktus Grusonův. Pro kvetení si shodou okolností vybral rok, kdy Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Kotlářské ulici slaví 100 let existence. Květy ale zůstávají otevřené jen krátce - jediný den. "Vykvetl jeden ze dvou největších exemplářů, které v expozici kaktusů a sukulentů pěstujeme. Nejsou staré přesně 100 let, ale o trochu více. Byly zařazeny do sbírek při založení zahrady v roce 1922 a to už nebyly úplně maličké," popsala pracovnice zahrady Hana Ondrušková. Echinokaktus patří mezi pěstiteli k oblíbeným druhům. Díky výrazným žlutým trnům mu přezdívají zlatá koule, anebo také stolička pro tchýni. Obvykle dorůstá výšky a šířky kolem jednoho metru. Ve volné přírodě je vzácný, přímo ohrožený, v botanických zahradách se mu dařívá dobře.