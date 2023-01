V Bruselu mají čeští občané o volby velký zájem, chtějí změnu poměrů na Hradě

Velký zájem voličů na české ambasádě v Bruselu provázel úvod českých prezidentských voleb. Po prvním dnu odevzdalo své hlasy 770 lidí, což je o čtvrtinu více než při předloňských parlamentních volbách. "Tendence proti minulým volbám je velký nárůst. Myslím, že je to dáno i tím, že lidé chtějí více rozhodovat o svém osudu a jsou aktivnější," soudí český velvyslanec v Belgii Pavel Klucký, podle něhož se dá očekávat celková účast téměř dvou tisícovek voličů. Zatímco v minulých parlamentních volbách v říjnu 2021 se do voličských seznamů v Bruselu nechalo zapsat 800 lidí, tento rok jich je o tři stovky více. Další stovky přijdou s voličskými průkazy.

Necelou hodinu před uzavřením volební místnosti přijela odevzdat svůj hlas místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, která dorazila rovnou z návštěvy sboru komisařů ve Švédsku u příležitosti začátku unijního předsednictví. "Podle mě by prezident měl mít rád lidi, měl by mít všechna ´nej´, aby dobře reprezentoval republiku v zahraničí, ale aby i dovnitř působil jako symbol něčeho, co nás přesahuje," popsala ČTK Jourová kritéria svého výběru. Čí jméno dá do obálky, se rozhodla až těsně před volební místností.

"Chci, aby Česká republika patřila mezi demokratické, proevropsky orientované a moderní země," řekla ředitelka bruselské České školy bez hranic Dagmar Straková, podle níž je důležité, aby k volbám chodili i Češi žijící v zahraničí. Žena, která v belgické metropoli žije téměř dvě desetiletí, je také organizátorkou iniciativy prosazující možnost korespondenční volby. Ta by podle ní usnadnila život tisícům lidí, kteří žijí daleko od zastupitelských úřadů a musejí kvůli hlasování podstupovat složité úkony.