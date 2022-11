V Bruselu se představí nejmladší generace módních návrhářů z Česka

Nejmladší generace módních návrhářů z Česka, Belgie a dalších evropských zemí se představí v Bruselu. Společná přehlídka vycházejících hvězd evropského módního nebe WE'RE NEXT BRUSSELS proběhne v rámci českého předsednictví 5. listopadu 2022 v bruselském Gare Maritime. Organizátory akce jsou České centrum Brusel a pražská WE’RE NEXT, která je projektem nezávislých módních nadšenců a podporuje mladé, talentované umělce nejen z Česka, ale i ze zahraničních módních univerzit. Na přehlídce se představí modely od 30 návrhářů, mezi nimi nebude chybět například Jan Nový, Princ z Moravy, Silva Ten Broeke nebo Sander Bos. „Důraz při výběru byl na inovativní práci s materiálem a originalitu vize,“ přibližuje kurátor a organizátor původní pražské přehlídky WE’RE NEXT Lukáš Spilka. Pro českou módní tvorbu je to podle něj poprvé, kdy se v takové šíři v Bruselu představuje. „Navíc v prestižní společnosti,“ dodává absolvent UMPRUM a Royal Academy of Fine Arts Antwerp. Podle ředitelky Českého centra v Bruselu Jitky Pánek Jurkové je o akci velký zájem. „Už teď nás příjemně zaskočil obrovský zájem o tuto akci – několik set míst pro diváky máme z naprosté většiny zarezervovaných.“