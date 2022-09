V Bystřici nad Pernštejnem připomíná těžbu uranu kovaná socha horníka

V Bystřici nad Pernštejnem nově připomíná šest desetiletí tamní těžby uranové rudy kovová socha horníka. Odhalení díla uměleckého kováře Milana Beneše bylo součástí otevření parku, do něhož nechalo město osadit části techniky používané v podzemí. Těžba uranu na Žďársku skončila před šesti lety.

Uranová ruda se u Rožné na Žďársku těžila od roku 1957, komerční těžba skončila s rokem 2016. Uranový důl tam byl v provozu jako poslední ve střední Evropě. "Rožínka těžila 60 let, to je v rudném hornictví ve světě téměř rarita," řekl bývalý ředitel podniku Ladislav Halamka. Absolvent vysoké školy báňské nastoupil do uranových dolů hned po škole a pracoval tam 28 let.

Venkovní expozice je poblíž polikliniky. Lidé si tam mohou prohlédnout například vrtací soupravu nebo důlní lokomotivu s vozy, jimiž se horníci v podzemí dopravovali na pracoviště. Socha horníka zhotovená z oceli stojí na tunovém žulovém kamenu.