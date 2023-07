V bývalém vojenském prostoru Ralsko připravuje Liberecký kraj další demolice

Liberecký kraj připravuje další demolice v bývalém vojenském prostoru Ralsko na Českolipsku. K zemi by měly jít ještě letos zbytky zhruba desítky budov v oblastech Svébořic a Hradčan. Novinářům to dnes řekl náměstek hejtmana Jan Sviták (Starostové pro Liberecký kraj). Náklady kraj odhaduje bezmála na 17,4 milionu korun včetně DPH, většinu peněz chce ale žádat z Národního plánu obnovy. Prostor Ralsko o rozloze 250 kilometrů čtverečních využívala do počátku 90. let sovětská armáda. K vojenským účelům ale sloužil už v první polovině minulého století. Postupně se tam v letech 1938 až 1991 vystřídaly německá, československá a sovětská armáda. Oblast patří v zemi k nejzatíženějším lokalitám po pobytu sovětských vojsk, sanace území stála přes půl miliardy korun. Liberecký kraj převzal v roce 2007 od státu část prostoru zhruba se 170 objekty, velkou část z nich už zboural. Od roku 2011 dal kraj ve vojenském prostoru zdemolovat 54 objektů a přišlo ho to na 43,6 milionu korun. K zemi už šel například nedostavěný kulturní dům, generální štáb, dvě kotelny a další přidružené budovy, ale také sklady, ubikace nebo jídelny či požární nádrže. "Cílem je vytvořit z Ralska čisté a bezpečné místo, které by mohlo sloužit například k rekreaci," doplnil Sviták.