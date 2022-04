V čele KDU-ČSL bude i nadále ministr Marian Jurečka

Vládní KDU-ČSL nadále povede její dosavadní předseda a ministr práce a sociálních věcí současné vlády Marian Jurečka. Na stranickém sjezdu v Ostravě dnes získal 224 z celkových 275 odevzdaných hlasů, tedy 81 procent. Ve volbě neměl protikandidáta. Jurečka lidovce vede od ledna 2020, kdy v čele strany nahradil nynějšího šéfa poslaneckého klubu KDU-ČSL Marka Výborného.

Ve svém kandidátském projevu Jurečka mluvil například o skokovém růstu cen. Podle něj si obrovské množství lidí klade otázky, jak zvládnou uhradit veškeré náklady na energie, bydlení nebo vzdělávání. Kromě resortních cílů jako digitalizace žádostí o dávky nebo důchodová reforma, klimatická změna a sucho, se KDU-ČSL musí podle Jurečky zaměřit také například na schopnost čelit nesnášenlivosti, xenofobii a dezinformacím.

Prvním místopředsedou KDU-ČSL byl dnes na sjezdu strany v Ostravě zvolen místopředseda Sněmovny Jan Bartošek, dostal 175 z 276 hlasů.

Lidovci jsou od konce loňského roku součástí vlády Spolu a Pirátů se STAN. Právě koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) loňské parlamentní volby vyhrála. Bude-li spolupráce dobrá a prospěšná pro občany, nevyloučil Jurečka, že by mohla pokračovat i před příštími parlamentními volbami. Jurečka také zopakoval, že rozhodnutí o možném společném prezidentském kandidátovi by mělo padnout do září.