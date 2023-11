V centru Prahy se před zápasem se Slavii sejdou fanoušci AS Řím, dohlídne na ně policie

Stovky policistů budou dnes v ulicích Prahy dohlížet na fanoušky italského fotbalového klubu AS Řím. Příznivci se sejdou odpoledne zřejmě na Staroměstském náměstí, odkud zamíří na večerní utkání se Slavií do Vršovic. Policie utkání vyhodnotila jako rizikové. ČTK o tom informoval mluvčí pražské policie Jan Daněk. Utkání Slavie s AS Řím ve 4. kole Evropské ligy se začne na stadionu v Edenu v 18:45. Oba týmy se utkaly už před dvěma týdny v Římě. Vedení Slavie tehdy podalo protest proti počínání italské policie při utkání. Slávističtí fanoušci si stěžovali mimo jiné na přehnané kontroly pořadatelů a také na to, že byli dlouho po závěrečném hvizdu drženi na Olympijském stadionu. Slávisté s lídrem tabulky v italské metropoli prohráli 0:2. Pražané jsou druzí, a pokud se jim podaří Římany doma porazit, neskončí ve skupině hůře než třetí a potřetí za poslední čtyři sezony projdou v pohárech do jarní části.