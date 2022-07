V červenci zemřelo s covidem víc lidí než za červen a květen dohromady

S růstem počtu nových případů covidu v poslední době v Česku přibývá také lidí, kteří s nákazou zemřeli. V červenci je dosud obětí 146. To je více než za červen a květen dohromady. Nárůst začal hlavně od minulého víkendu. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Stále jsou ale počty obětí výrazně nižší než v některých předchozích vlnách nákazy. Například loni v březnu umíralo s covidem i více než 200 lidí denně. Za posledních osm dní zemřelo s koronavirem 78 lidí, tedy v průměru téměř deset za den. Až do minulé soboty přitom platilo, že více než deset nakažených lidí za jeden den zemřelo v Česku naposledy 5. května.

Letní covidová vlna je podle odborníků způsobena submutací koronavirové varianty omikron, která je sice nakažlivější, ale proti některým předchozím má mírnější průběh. Potvrzují to i statistiky, a to navzdory vyššímu počtu úmrtí v posledních dnech.