V České republice už jsou vojáci z Ukrajiny na plánovaném vojenském cvičení

Do Česka už přijeli ukrajinští vojáci na plánované vojenské cvičení. Českému rozhlasu to řekl David Jareš z tiskového odboru rezortu obrany. Kde vojáci cvičí a kolik jich je ale podle něj ministerstvo nebude z bezpečnostních důvodů upřesňovat. Vládní návrh na výcvik až 4 tisíc ukrajinských vojáků v Česku do konce příštího roku schválila tento týden Sněmovna i Senát. Návrhu dlouhodobě kritizuje opoziční hnutí SPD. Podle předsedkyně hnutí Trikolóra Zuzany Majerové Zahradníkové vojáci dorazili do Česku ještě předtím, než návrh schválily obě komory Parlamentu a prezident Miloš Zeman. Ten ale pobyt zahraničních vojáků na území Česka schvalovat nemusí, jak Českému rozhlasu potvrdil předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS.