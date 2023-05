V Českém Švýcarsku dnes hořelo, policie v souvislosti s požárem zadržela člověka

V Národním parku České Švýcarsko na Děčínsku dnes hořelo. Požár, který zasáhl oblast mezi Pravčickou branou a hranicí s Německem, hasiči odpoledne lokalizovali. Jeho likvidace bude vyhlášena nejdříve v pátek ráno, uvedl mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) na twitteru napsal, že oheň zřejmě způsobila pyrotechnika. Policie v souvislosti s požárem zadržela jednoho člověka.

Informaci potvrdil Seznam Zprávám na místě starosta Hřenska Zdeněk Pánek. „Měl jsem osobní jednání se zástupci policie a budou ohledávat místo činu. Příslušný turista je německé národnosti, je mu 25 let. Více méně se i doznal, že to byl on. Měl více než 1,6 promile alkoholu a používal zábavní pyrotechniku,“ řekl starosta.

Mluvčí správy národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov ČTK řekl, že na dnešek připadá v Německu Den otců. Během těchto oslav, pro které si cizinci hojně vybírají právě národní park České Švýcarsko, se často řeší incidenty spojené s alkoholem a odpalováním pyrotechniky.