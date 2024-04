V česko-německém pohraničí má vzniknout nový vysokoškolský obor

V česko-německém pohraničí má vzniknout nový vysokoškolský studijní obor management a digitální technologie. Vytvořily ho Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) a Ostbayerische Technische Hochschule (OTH) Amberg-Weiden s podporou hospodářských komor. Od září chtějí nabídnout studium spojující ekonomické a technické obory, přímo mířené na potřeby firem na české a německé straně. Studium bude v angličtině a s výrazně posílenou částí praxe přímo ve firmách v regionu, řekla při on-line představení programu Dita Hommerová se ZČU. Nový obor zatím nemá schválenou akreditaci.

Podle ředitelky Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje Lenky Mansfeldové mají místní firmy dlouhodobě nedostatek kvalifikovaných lidí a po podobném oboru stále volají. Firmy, které se do projektu zapojily, spolupracovaly i na nastavení obsahu a části výuky. Možní zájemci o studium se dnes v diskusi při prezentaci zajímali mimo jiné o to, jestli je reálné na nový obor čekat, pokud ještě není akreditován, a tak nemůže oficiálně vyhlásit přijímací řízení.

Podle Hommerové by ale mohly být přihlášky otevřeny na konci června nebo na začátku července. Přijímací řízení by mělo být také odlišné, zohlední se výsledky ze střední školy a podstatný bude pohovor v angličtině a motivace uchazečů. Podle Hommerové by ale maturanti s angličtinou neměli mít se znalostmi problémy.