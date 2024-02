V Česko vrcholí masopust

O víkendu vrcholí masopustní období, které patří v řadě obcí na jihu Čech k největším společenským akcím roku. Obcemi procházejí řady koledníků v maskách. Největší tradici si dlouhodobě drží masopust v Milevsku na Písecku a v okolí Doudleb na Českobudějovicku. Podle etnografa Jihočeského muzea Jana Šimánka je zachování zvyků velkým přínosem pro společnost. Podle něj je význam obdobných tradicí v době sociálních sítí ještě větší než dřív.

Masopust je s regionem spjat po staletí. Nejčastěji v průvodu chodí koledníci v takzvané růžičkové koledě, což znamená, že mají vysoké klobouky ozdobené 365 papírovými růžičkami. Masopust je pohanským zvykem, který původně platil pro období před příchodem jara. Křesťané pak tradici upravili do současné podoby. Podle ní je období masopustu dobou od Tří králů do popeleční středy, která letos vychází na 14. února. Masopust představuje období radosti, kdy mají lidé hodně jíst a pít, protože s popeleční středou by měl přijít šestitýdenní půst.