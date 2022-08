V Česku alespoň nějakou dobu kojí přes 96 procent matek. Při příležitosti Světového týdne kojení to Českému rozhlasu řekla vedoucí Národního laktačního centra Thomayerovy nemocnice Anna Mydlilová. Údaje podle ní ale vycházejí z roku 2020. Pokud to zdravotní stav matkám dovoluje, měly by podle Mydlilové v ideálním případě kojit alespoň 6 měsíců. Aby se u dítěte projevily benefity, které mu mateřské mléko přináší, měly by matky s kojením pokračovat i po zavedení příkrmů, a to minimálně dva roky. Z nedávného průzkumu nadačního fondu 1000 dní do života, který byl zrealizován ve spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů ČLS JEP, vyplývá, že v šesti měsících je kojených ještě 63 % dětí.