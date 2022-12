V Česku bude příští rok víc takzvaných sdílených bankomatů

V Česku od února přibude takzvaných sdílených bankomatů. Klienti vybraných bank můžou díky nim vybírat peníze z přístrojů různých firem za stejných podmínek, jaké mají u své banky. Už od června takhle spolupracují Moneta Money Bank a Komerční banka. Ta oznámila, že se ke sdílení bankomatů rozhodly připojit další dva finanční domy - Air Bank a UniCredit Bank. Cílem je omezit bankomaty v místech, kde je jich několik vedle sebe a naopak dostat zařízení do míst, kde klientům chybí. Sdílení bankomatů je výhodné i pro banky - snížuje jim to náklady na údržbu, elektřinu, ale i ostrahu. Klienti můžou u dalších bank zatím jen vybírat hotovost, příští rok je v plánu služby rozšířit i na vklad peněz. To využívají hlavně živnostníci a malé firmy.