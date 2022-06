V Česku dál chybí pravidelní dárci krve

V Česku chybí pravidelní dárci krve - upozorňují na to lékaři u příležitosti dnešního Světového dne dárců krve. Podle dat Českého červeného kříže jich je registrovaných asi 250 tisíc, transfúzní stanice by jich ale potřebovaly zhruba o 50 tisíc dárců víc. Jejich počet ale dlouhodobě stagnuje. Třeba Fakultní nemocnice v Brně by uvítala dárce všech krevních skupin. Darovat krev může prakticky každý, kdo dlouhodobě netrpí nějakou nemocí, neužívá určité léky a je mu mezi 18 a 65 lety.