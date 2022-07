V Česku dál roste počet dobíjecích stanic pro elektromobily

Počet dobíjecích stanic pro elektromobily v České republice nadále roste. Podle statistiky, kterou nyní zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), bylo ke konci loňského roku v České republice 944 veřejných dobíjecích stanic s 1841 dobíjecími body. Jedna z nejnovějších začala v pondělí 25. července fungovat na odpočívce Mikulášov na 95. kilometru dálnice D1 ve směru z Prahy do Brna, zprovoznilo ji PRE ve spolupráci s OMV. Podle statistiky MPO je nejvíce dobíjecích stanic ve městech na městských komunikacích, a to 384. V různých areálech je dalších 281 dobíječek, na dálnicích jich byla ke konci roku rovná stovka. Nejvíce veřejných dobíjecích stanic bylo ke konci roku evidováno v Praze, a to 193, dále v kraji Středočeském kraji, kde jich bylo 155, Moravskoslezském (115) a Jihomoravském (108). Tyto čtyři kraje se podílely přibližně 60 procenty na celkovém počtu veřejných dobíjecích stanic v ČR. Nejméně dobíjecích stanic bylo podle evidence v Olomouckém kraji, a to 27.