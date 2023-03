V Česku díky projektu Sázíme budoucnost přibylo za rok 1,7 milionu stromů

Díky dobrovolníkům, kteří se zapojili do projektu Sázíme budoucnost, přibylo v Česku jen za uplynulý rok 1,7 milionu stromů. Iniciativa, se kterou před čtyřmi lety přišla Nadace Partnerství, je za třetinou svého cíle vysadit deset milionů stromů. Celkem jich už lidé vysadili 3,7 milionu. Do výsadeb se za celou dobu zapojilo přes 78.000 lidí na více než 7000 akcí, které nejčastěji pořádaly obce a města, uvedl na tiskové konferenci strategický ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata. Mezi nejúspěšnější účastníky, kteří od organizátorů obdrželi symbolické zlaté rýče, se letos zařadila i obec Vohančice na Brněnsku s 200 obyvateli. Tamní lidé začali organizovaně sázet před čtyřmi lety a za uplynulý rok vysadili přes 400 stromů. "Chtěli jsme udělat něco s tím, že máme jen neúrodná pole s řepkou a kukuřicí. Z výsadby se u nás stala takové kulturní akce, kterou si lidé zařadili k hodům nebo pálení čarodějnic," řekl starosta obce Petr Blahák. Do statistiky Sázíme budoucnost se započítávají pouze stromy zasazené mimo les. Ředitel projektu Fakta o klimatu Ondráš Přibyla upozornil na to, že nejde o snahu pomoci krajině od kalamitní těžby. Na to by podle něj bylo třeba stromů násobně více než cílových deset milionů.