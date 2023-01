V Česku dnes začne rozhodování o tom, kdo bude jeho čtvrtým prezidentem

V Česku začne dnes odpoledne třetí přímá volba prezidenta. Lidé v ní budou rozhodovat o tom, kdo se stane čtvrtým českým prezidentem a bude moci v březnu zaujmout na Hradě místo po Miloši Zemanovi. Na výběr mají osm kandidátů. Volební místnosti se otevřou standardně dvě hodiny po poledni. Lidé by si neměli zapomenout vzít cestou do nich průkaz totožnosti a také voličský průkaz v případě, pokud hlasují mimo domovskou obec.

Hlasovat se dnes v Česku bude od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Volební komisaři pak začnou sčítat hlasy v každém ze zhruba 15.000 okrsků. Zatímco v Česku hlasování teprve začne, na americkém kontinentu bude končit. Volební místnosti na ambasádách se tam kvůli časovému posunu otevřely už ve čtvrtek. Výsledky by měly být známy do sobotního večera. Pokud žádný kandidát v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů, postoupí spolu s dalším nejúspěšnějším do druhého kola. Toto finále by se uskutečnilo za dva týdny.