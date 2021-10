V Česku do roku 2025 vznikne 3000 dobíjecích míst pro elektromobily

V Česku by do roku 2025 mohlo vzniknout 3000 dobíjecích míst pro elektromobily. Vyplývá to z Memoranda o spolupráci v rozvoji elektromobility v ČR, které podepsali zástupci ministerstva dopravy, ministerstva průmyslu a obchodu, správců infrastruktury, společnosti ČEZ a společnosti Škoda Auto. ČTK to řekla mluvčí ministerstva průmyslu Štěpánka Filipová. Automobilový průmysl je v ČR podle náměstka ministra průmyslu Eduarda Muřického základním pilířem průmyslu a ekonomiky, tvoří zhruba desetinu HDP a 20 procent vývozu. "Očekáváme, že podle Národního akčního plánu čistá mobilita bude u nás do roku 2030 jezdit až 500.000 plně elektrických vozidel. Do té doby by také mělo vzniknout 35.000 dobíjecích bodů, zejména těch rychlonabíjecích," dodal. Dobíjecí stanice mají být podle Škody Auto zřízeny na nádražích a podél hlavních silničních tahů a napájeny uhlíkově neutrální elektřinou od společnosti ČEZ. Výstavba dobíjecí infrastruktury má výrazně urychlit přechod k elektromobilitě a tím i dekarbonizaci země.