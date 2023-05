V Česku je nedostatek profesionálních řidičů, chybí jich až 25.000

V České republice chybí asi 25.000 profesionálních řidičů. Nedostatek se dále prohlubuje, protože profesi přestává ročně vykonávat zhruba 8000 lidí, přičemž ji začíná provozovat 5000. Citelný je i malý zájem mladých lidí o řidičskou profesi a zdlouhavý proces zaměstnání cizinců, uvedl dnes na dotaz ČTK ředitel Institutu silniční dopravy Česmad Tomáš Bicera.

V České republice podle Bicery chybí zhruba 20.000 řidičů kamionů a přes 5000 řidičů autobusů. "Ačkoliv se nedostatek pracovních sil nyní týká téměř každé profese, v oblasti dopravy je o to citelnější, že pozice řidičů nelze v současné době zatím nahradit technologiemi. Problém je přitom celoevropský, ba celosvětový," uvedl Bicera. Řidičský průkaz na skupinu C, tedy nákladní vozidla nad 3,5 tuny, může dnes získat uchazeč od 21 let. Podíl řidiček je v Česku tři procenta, což je pod evropským průměrem.