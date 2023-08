V Česku je nový druh savce, podle vědců doputovala bělozubka tmavá z Afriky

Vědci ze dvou ústavů Akademie věd objevili pro Česko nový savčí druh. Je jím bělozubka tmavá. Drobného hmyzožravce původem ze severní Afriky se podařilo zachytit loni na podzim, kdy přesně do tuzemska dorazil, není jasné. Objev představuje významný krok pro výzkum biodiverzity a pochopení vlivu klimatických změn na migraci druhů, uvedla dnes akademie v tiskové zprávě. Bělozubka tmavá je 90. savčím druhem v Česku. Vědci odhadují, že dorazila v posledních několika letech, přesnou dobu neznají. "V poslední době se objevovaly zprávy, že doputovala třeba do Švýcarska nebo se díky člověku dostala až do Irska a Velké Británie. Pohyb směrem na sever byl patrný a její příchod k nám se dal předvídat," řekla Joëlle Goüy de Bellocq, vedoucí vědecká pracovnice týmu z brněnského Ústavu biologie obratlovců AV ČR, který bělozubku objevil. "Šíření na severovýchod pravděpodobně souvisí s klimatickými změnami a globálním oteplováním," dodala.