V Česku je podle úřadů práce téměř 36 tisíc zaměstnaných uprchlíků z Ukrajiny

Na konci dubna v Česku pracovalo 35 900 uprchlíků z Ukrajiny se speciálním vízem pro dočasnou ochranu. Vyplývá to z údajů Úřadu práce a Státního úřadu inspekce práce. Nejvíc - téměř 6 tisíc - zaměstnaných uprchlíků je v Plzeňském kraji. Ukrajinští běženci můžou v Česku od 21. března pracovat bez povolení. Pokud ale firmy cizince zaměstnají, musí to do 30 dnů nahlásit Úřadu práce. Informovat úřady musí i tehdy, pokud cizince přijmou k práci na dohodu.

Speciální vízum s dočasnou ochranou dostalo v Česku už víc než 335 tisíc Ukrajinců, kteří prchají před ruskou invazí. Uvedlo to ministerstvo vnitra. Téměř 38 procent víz dostaly děti.