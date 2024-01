V Česku je rekordní nezájem o politiku v médiích

Zájem o politiku v médiích klesá, je nejnižší v historii sledování. Podle šetření CVVM, které zveřejni na svých stránkách portál Mediaguru vyplývá, že téměř pětina populace nikdy nesleduje v médiích politické dění. Téměř 27 % uvádí že ji sleduje často, 26 % občas a 27 % zřídka. Stále se však jedná o nejsledovanější a nejfrekventovanější téma v médiích.

Jak často lidé sledují politiku koreluje i s dalšími faktory. Mnohem častěji se o toto téma zajímají starší lidé. V kategorii nad 60 let uvedlo časté sledování politiky přes 35 procent dotázaných. Naopak v nejmladší skupině 15-19 let to bylo pouhých 18 %. Dalšími faktory jsou například vzdělání nebo volební účast, které oba pozitivně ovlivňují tuto statistiku.