V Česku je všech 14 tanků Leopard 2A4 darovaných Německem

Poslední ze 14 tanků Leopard 2A4 darovaných Německem za podporu Ukrajiny dorazil před několika dny do Přáslavic na Olomoucku. Na velitelském shromáždění v Praze to dnes řekl náměstek ministryně obrany František Šulc. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) se shromáždění nezúčastnila z důvodu nemoci. Jedno vyprošťovací vozidlo, které je součástí daru, má do Česka podle Šulce dorazit v příštím roce. Cena daru je podle dřívějších informací 3,85 miliardy korun.

V projevu Šulc vyzdvihl modernizační projekty české armády, mimo jiné nákup švédských bojových vozidel pěchoty CV 90 nebo amerických letounů F-35. "V těžkých časech a krizích se Česko může spolehnout v prvé řadě na sebe a nejbližší spojence v Severoatlantické alianci, znamená to využít zdrojů a podpory ke smazání dluhu, který na obraně vznikl za posledních desetiletích," řekl. Dodal, že do obrany je třeba investovat chytře a efektivně. Bezpečnostní situace ve světě je podle Šulce nejhorší za tři desítky let, světový řád podle něj čelí útokům ze všech stran.