V Česku je zatím kolem dvou tisíců uprchlíků z Ukrajiny, odhaduje ministr vnitra

V Česku jsou v současné době nanejvýš dva tisíce uprchlíků z Ukrajiny - odhaduje to ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN. Ve vysílání Českého rozhlasu řekl, že v současné době vzniká informační web na pomoc Ukrajincům. Připravuje ho Národní agentura pro komunikační a informační technologie a další organizace. Podle Rakušana by měly speciální internetové stránky sloužit především pro komunikaci a předávání informací mezi institucemi. „Jaká je poptávka státu, co kraje nabízejí, co nabízejí města a obce, koordinace humanitární pomoci a podobně. Občané dostanou takový přístup, který jim bude umožňovat hlavně vkládání informací a nějakou rychlou reakci na ně, zda jejich nabídka bude akceptována,“ vysvětlil ministr.