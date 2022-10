V Česku klesá počet nově nakažených i hospitalizovaných s covidem

Hospitalizovaných s covidem-19 v Česku v mezitýdenním srovnání ubylo, a to o 213 případů. Aktuálně se lékaři starají o 1.414 pacientů, ve vážném stavu je 43 z nich. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví. V porovnání s minulou nedělí klesl taky počet nově nakažených koronavirem. Za neděli testy odhalily bezmála 280 případů, tedy zhruba o 70 míň, a to i přesto, že počet provedených PCR testů mírně vzrostl. U dalších 94 lidí je pak podezření na opakovanou nákazu.