V Česku letos do konce července přibylo skoro 15 tisíc podnikatelů

V Česku přibylo od začátku roku do konce července skoro 14.900 živnostníků. To je meziročně o 14 procent víc, zároveň je to za stejné období nejvyšší přírůstek za posledních pět let. Vyplývá to ze studie společnosti CRIF. Nejvíc lidí si založilo živnost v Praze, nárůst počtu živnostníků ale zaznamenaly všechny kraje s výjimkou Libereckého. Nejčastěji se živnost týkala informačních a komunikačních činností, administrativy, ale taky dopravy a skladování. Naopak přes 29 tisíc podnikatelů svou živnost v prvních sedmi měsících letošního roku ukončilo.