V Česku letos zemřel první pacient nakažený černým kašlem, měl i další vážná onemocnění

V Česku v únoru zemřel člověk nakažený černým kašlem. Byl ve věku 55 až 64 let, uvedl Státní zdravotní ústav ve své pravidelné zprávě. Mluvčí Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje Veronika Krejčí ČTK řekla, že šlo o muže z hradeckého kraje, který zemřel 10. února a měl i další vážná onemocnění. Onemocnění černým kašlem nebylo bezprostřední příčinou jeho úmrtí, uvedla. Jedno úmrtí na černý kašel evidoval SZÚ i loni, předtím v roce 2014. V obou případech šlo o seniory. Od začátku roku eviduje 3101 případů této nemoci. Jen za minulý týden se touto nemocí nakazilo 827 lidí. Proti předchozím letům jí výrazně přibylo, letošní počty jsou nejvyšší za posledních 60 let. V letech 1984 až 2004 nemoci v ČR nikdo nepodlehl, od roku 2004 evidují lékaři podle SZÚ čtyři úmrtí neočkovaných kojenců, v roce 2014 zemřel senior. Třetinu nakažených černých kašlem podle ústavu tvoří mladiství mezi 15 a 19 lety. To může podle odborníků souviset se změnou očkovací látky od roku 2007. Má méně nežádoucích účinků po očkování, ale vytváří méně trvalou imunitu. Lékaři nyní řeší nárůst počtu i dalších nemocí, proti kterým se lidé povinně očkují a v ČR se vyskytovaly jen sporadicky nebo jejich počet ubýval. Na začátku března SZÚ informoval o úmrtí dvaaosmdesátiletého muže na záškrt, které bylo první za 55 let.