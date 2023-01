V Česku loni přibylo 320 dobíjecích stanic pro elektromobily. Celkem jich je přes 1300

V Česku roste počet veřejných nabíječek pro elekromobily. Loni přibylo celkem 320 nových dobíjecích stanic - zhruba o padesát víc než v roce 2021. Ke konci loňského roku bylo v republice podle statistik úřadů zhruba 1360 dobíjecích stanic. V loňském roce rezort dopravy investoval do budování infrastruktuty pro auta s alternativními palivy přes 1 miliardu a 200 milionů korun. V dalších letech by to mělo být výrazně víc. Národní akční plán čisté mobility předpokládá, že by do roku 2030 mělo být postaveno až 35 tisíc dobíjecích stanic.