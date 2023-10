V Česku loni přibylo obcí s vyloučenými lokalitami

Počet obcí s vyloučenými lokalitami loni vzrostl. V nich žije vysoký podíl lidí, kteří pobírají dávky, mají exekuce nebo jsou bez práce a bez vzdělání. Zjistila to Agentura pro sociální začleňování. Podle ní se počet takových obcí zvýšil ze 175 na 191. Naopak obcí bez vyloučení je v Česku téměř stejně jako v roce 2021 - tedy přes 3,5 tisíce. Agentura zhoršení sociální situace lidí očekávala - a to kvůli pandemii koronaviru, vysoké inflaci nebo zdražení energií. Index agentura sestavuje od roku 2016. Vychází z počtu a podílu lidí, kteří pobírají příspěvek na živobytí a na bydlení, mají exekuce, jsou dlouhodobě bez práce, předčasně opouštějí školu a nedokončí základní vzdělávání. Výsledné hodnocení se pohybuje od nuly pro místa bez potíží do 30 bodů v místech s největšími problémy. Autoři rozdělují obce do čtyř skupin podle míry zátěže. Vysoké zatížení s hodnocením od 12 do 30 bodů mělo loni 191 obcí, předloni jich bylo 175. Nejčastěji se nacházely v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji.