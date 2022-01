V Česku loni vrostl počet bankovek a mincí v oběhu, stoupla i hodnota

V České republice bylo ke konci loňského roku v oběhu zhruba 2,73 miliardy bankovek a mincí, což je meziroční nárůst o tři procenta. Hodnota peněz v oběhu stoupla z předloňských 709 miliard zhruba na 728 miliard korun. Vyplývá to ze statistik, které zveřejnila Česká národní banka. Údaje nezahrnují hodnotu a počet pamětních mincí. Z bankovek bylo nejvíce ke konci loňského roku dvoutisícikorun, a to 177,3 milionu kusů. Následují tisícikorunové bankovky, dvoustovky a stovky. V případě mincí peněžnímu oběhu kralují koruny a dvoukoruny. Obecně podle statistik u mincí platí, že čím nižší hodnota, tím více kusů. Z dalších statistik ČNB vyplývá, že loni nechala centrální banka vyrobit 85,2 milionu mincí, o rok dříve to bylo 102,4 milionu.