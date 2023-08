V Česku by mohly vznikat energetické komunity, návrh podpořila Sněmovna

V tuzemsku by mohly vznikat energetické komunity, které mezi sebou budou moci sdílet místně vyrobenou elektřinu, a to prostřednictvím distribuční sítě. Novelu energetického zákona, která to má umožnit, dnes v úvodním kole podpořila Sněmovna. Novela umožní také sdílení vlastní vyrobené elektřiny na jiném předávacím místě, například z chalupy do bytu.

Ministerstvo průmyslu předložilo novelu s cílem využít možnosti obnovitelných zdrojů a snížit závislost na fosilních palivech, řekl ministr Jozef Síkela (za STAN). Podle vlády reaguje novela na současnou kritickou situaci na trhu s energií. "Je to revoluční návrh zákona, je to logické doplnění moderní energetiky," řekl zpravodaj Ivan Adamec (ODS). Zákon je podle něj připraven dobře. Podotkl, že návrh představuje spíš hledání úspor než byznys a také zlepšení stavu ve využívání obnovitelných zdrojů.

Místopředseda Sněmovny Karel Havlíček (ANO) označil novelu za energetický zákon roku. Považuje předlohu za správný krok a dodal, že hnutí ANO ho nebude blokovat. Dodal ale, že komunitní energetika nezařídí vše, ale musí být dobře naplánována, a to včetně ekonomické stránky. Podporu návrhu vyjádřil i klub SPD.