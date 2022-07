V Česku po pandemii koronaviru pořád chybí zahraniční turisté

Zahraničních turistů jezdí do Česka pořád míň než před pandemií koronaviru. Vyplývá to z údajů agentury Czechtourism. Její ředitel Jan Herget ve vysílání Českého rozhlasu Plus řekl, že do Česka letos přijede asi polovina hostů ze zahraničí oproti době před covidem. Dřív podle něj na dovolenou do tuzemska mířilo asi 11 milionů lidí. Chybět budou hlavně turisté z Asie a Ruska. Tedy ti, kteří v Česku utráceli nejvíc peněz. "Vidíme, že obecně chybí ten hlad po cestování, jaký byl před covidem. Lidé si chtějí nejdříve odšrtnout letní dovolenou u moře a teprve potom budou následovat poznávací dovolené, pro které je Česká republika typická," uvedl. Počet turistů ze sousedních zemí, hlavně Slovenska a Polska, se ale podle Hergeta oproti době před covidem zvýšil.