V Česku podle hasičů loni přibylo požárů. Evidují jich téměř 21 tisíc, to je meziročně o skoro třetinu víc. Nárůst zaznamenali ve všech krajích. Nejvíc přibylo požárů v přírodě. Zatímco v roce 2021 jich bylo zhruba 3600, loni se jejich počet vyšplhal na více než 10160. Na tiskové konferenci o tom informoval generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Lesní požáry a požáry v přírodě tvořily téměř polovinu všech loňských ohňů. "Bylo to samozřejmě dáno zejména klimatickými podmínkami," uvedl Vlček. Zima byla suchá a venkovní požáry začaly už v březnu. Následovalo velmi teplé počasí v letních měsících, které bylo příčinou i nejrozsáhlejšího českého lesního požáru v Hřensku. U požárů loni zemřelo 128 lidí, o 18 více než v roce 2021. Přibylo i zraněných hasičů, bylo jich skoro 550. Číslo je nejvyšší za poslední čtyři roky. Podle Vlčka je to hlavně kvůli zásahu v Hřensku. Při hašení požáru národního parku zdravotníci ošetřili přes stovku hasičů.