V Česku podle průzkumu přibývá zaměstnanců, kteří vychází obtížně se svým příjmem

Roste počet zaměstnanců, kteří obtížně vycházejí se svým příjmem. Vyplývá to z pravidelného průzkumu JobsIndex společnosti LMC z letošního dubna, kterého se zúčastnila tisícovka respondentů. Zatímco loni v dubnu vycházelo s obtížemi se svým příjmem 46 procent respondentů, letos už tak odpovědělo skoro o deset procent lidí víc. Čtvrtina zaměstnanců by si podle průzkumu nemohla dovolit zaplatit nečekaný výdaj necelých 14 tisíc korun. Nejčastěji tak odpovídaly ženy ve věku 18 až 24 let. Právě vyšší mzda je hlavním důvodem, proč Češi hledají jinou práci. Aby ale nová nabídka byla pro většinu z nich lákavá, musela by být podle průzkumu o 20 nebo 30 procent vyšší než jejich současné příjmy. Kvůli své finanční situaci plánuje svoji práci v dohledné době změnit 8 procent všech zaměstnanců.