V Česku přibylo vlčích teritorií, je jich 24 v polovině z nich se narodila mláďata

Na území Česka podle údajů z loňska zasahovalo 24 vlčích teritorií, o dvě víc než o rok dřív. Nejméně v polovině teritorií se vlkům narodila mláďata. Úspěšnou reprodukci potvrdilo Hnutí DUHA Šelmy pomocí fotomonitoringu zatím u 12 teritorií v 8 různých oblastech Česka. Nové oblasti výskytu vlků dobrovolníci z hnutí zjistili v Orlických horách a Českém lese. V některých dalších teritoriích rozmnožení vlků zjistili jiní zoologové, například ze správ chráněných území. "Společné výsledky potvrzují trend z posledních let, kdy se vlci stále šíří do dalších oblastí," uvedl vedoucí programu Šelmy v Hnutí Duha a akademický pracovník Mendelovy univerzity v Brně Miroslav Kutal. Některá z teritorií zasahovala do Česka jen nepatrně. V 18 případech šlo o smečky, ve čtyřech případech o vlčí pár a ve dvou o teritoriální jedince. Smečky obvykle čítají čtyři až šest vlků.