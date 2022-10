V Česku přibývá firem, které kvůli drahým energiím plánují přesun výroby do zahraničí

Až 80 procent podniků nemá na příští rok zafixované ceny energií, smlouvy jim vyprší ke konci letošního roku. Vyplývá to ze zářijového průzkumu Svazu průmyslu a dopravy mezi 114 společnostmi. Zatímco pro domácnosti, malé a střední firmy vláda zavedla cenový strop na elektřinu i plyn, velkých podniků se omezení ceny netýká. Podle viceprezidenta Svazu Radka Špicara přibývá podniků, které plánují přesunout svoji výrobu do zahraničí. „A to jak v rámci Evropské unie do států, kde se za elektřinu a plyn platí výrazně méně, anebo také zcela mimo Evropskou unii,“ řekl Českému rozhlasu.

Některé velké podniky budou moci čerpat podporu díky takzvanému dočasnému krizovému rámci. Vláda teď jedná o jeho prodloužení do konce příštího roku. V programu je připraveno 30 miliard korun. Podle podnikatelských organizací je ale částka nedostatečná a pomůže jen hrstce firem.