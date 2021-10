V Česku probíhá druhý den sněmovních voleb. Končí ve 14:00

V Česku dnes probíhá druhý den voleb do Poslanecké sněmovny. Možnost vybrat si své poslance mají lidé do 14:00. Informace alespoň o tom, které uskupení se do Sněmovny dostaly, by mohly být známy do večera. Výsledky hlasování z jednotlivých volebních okrsků budou zveřejněny na volebním volby.cz webu .

O přízeň voličů v letošních volbách usiluje více než 5242 kandidátů, které nominovalo 22 stran, hnutí nebo jejich koalic. Zvoleno ale může být jen 200 z nich, takže na jedno poslanecké křeslo připadá zhruba 26 uchazečů.

Volební komise zaznamenaly větší zájem voličů než před 4 lety

Větší zájem voličů než při sněmovních volbách před čtyřmi lety zaznamenaly první den voleb některé volební komise. Volební účast se typicky pohybuje mezi 20 až 40 procenty. Některé okrsky ale hlásí, že odvoleno má už více než polovina registrovaných voličů. Velký zájem o sněmovní volby hlásí okrskové komise v Libereckém kraji. V pražských městských částech se v sobotu večer podle mluvčích radnic volební účast pohybovala mezi 40 a 50 procenty.