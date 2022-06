V Česku roste kvůli zdražování obliba nakupování oblečení z druhé ruky

Obliba nakupování v second handech v Česku roste. Hlavním důvodem je současná inflace a rostoucí ceny energií. Vyplývá to z vyjádření Svazu obchodu a cestovního ruchu. Zákazníci se přesouvají od značkového oblečení k tomu levnějšímu a nakupují ho třeba i v potravinových řetězcích, které oblečení prodávají. „Jednoznačně je vidět nervozita lidí a strach z budoucnosti. Škrtají v nákupech, které mají pocit, že mohou odložit. Oblečení a obuv pro dospělé je věc, která se odložit dá. Navíc během covidu si lidé zvykli tyto nákupy odkládat. Zároveň vidíme přesun od značkových výrobků do těch levnějších,“ řekl Českému rozhlasu prezident svazu Tomáš Prouza.