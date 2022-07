V Česku se letos podle odhadů sklidí podobně obilí jako loni, úroda řepky bude vyšší

Letošní sklizeň obilí v Česku bude srovnatelná s minulým rokem. Zemědělci očekávají, že sklidí přes 7 milionů tun základních obilovin - to je asi o procento méně než loni. Vyplývá to z prvních letošních odhadů Českého statistického úřadu. Naopak řepky se podle statistiků sklidí víc, a to o 40 tisíc tun. Odhady se podle statistiků během léta ještě několikrát zpřesní. Podle Agrární komory a Zemědělského svazu obilovin bude letošní sklizeň obilí průměrná, záležet bude hlavně na dalším vývoji počasí.