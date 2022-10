V Česku se obměnila se třetina Senátu, mandát získal historicky nejvyšší počet žen

V senátních volbách zvítězily strany koalice Spolu, nejvíce křesel ve druhém kole získala v horní komoře ODS. Zvítězila celkem na osmi místech. Mezi úspěšnými kandidáty byl i současný šéf horní komory Miloš Vystrčil, který vyhrál v Jihlavě. Další vládní strana, KDU-ČSL, získala sedm senátorských křesel. Naopak neuspěly opoziční strany - do horní komory prošli včetně prvního kola voleb pouze tři kandidáti hnutí ANO, u SPD pak ani jeden.

Do senátorských lavic voliči vyslali 18 mužů a 9 žen. V senátních křeslech tak usedne patnáct žen. Průměrný věk nově zvolených senátorů a senátorek je 59,04 let. Dvěma nejstarším je 74 let, nejmladšímu 41 let.

K volbám přišlo téměř 20 procent voličů. To je víc než před šesti lety ve stejných volebních obvodech.